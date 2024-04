Ribaltone meteo, fiocchi di neve e crollo termico sul Laceno e a Montevergine Neve a primavera in alta quota sul Partenio e in Alta Irpinia

Ribaltone meteo in Irpinia tra pioggia, grandine e torna la neve. Lo annuncia l'osservatorio di Monteverde e anche la pagina social Laceno. "Le annunciate condizioni di instabilità si sono manifestate in maniera vivace su buona parte del territorio irpino - si legge sulla pagina social dell'osservatorio-. I quantitativi di pioggia di maggiore rilievo sono stati osservati nella Valle del Sabato, nel solofrano e nella media Valle del Calore.

Sul Partenio, alla quota di 1480 m s.l.m, si è depositato un leggero ed irregolare strato di neve. I fiocchi si sono spinti sino a quota dell’Osservatorio, dove attualmente si registrata una temperatura di +1°C.".

Scene polari sul Laceno in Alta Irpinia. "In un inverno senza inverno, arriva in piena primavera una breve parentesi fredda... fiocchi di neve a quota 1200 m verso piano l'acernese". Si legge sulla pagina social Laceno.