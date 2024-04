L'Isola dei famosi, Tonia torna a casa. Sospiro di sollievo ad Atripalda La naufraga non era sbarcata sull'isola per motivi di salute

Dopo giorno di attesa Tonia Romano, naufraga avellinese dell'Isola dei Famosi mai sbarcata sull'isola per motivi di salute, è tornata a casa. Dopo due settinane di accertamenti medici, prima in Honduras e poi a Miami, la giovane madre di Atripalda ha finalmente fatto ritorno a casa e ha potuto riabbracciare i suoi due adorati figli. Il mancato sbarco dell’ex soldato e Miss Mamma Campania sull'isola nelle scorse settimane di questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi aveva creato non poca curiosità. E' stata l'unica a non sbarcare sull'isola di Cayo Cochinos tra i 18 concorrenti in lizza. Sono trascorsi 15 giorni di accertamenti e cure, nelle scorse ore l'atteso ritorno a casa tra i suoi cari. Nulla trapela sulla causa clinica che l'ha costretta a non prendere parte a questa edizione del reality, condotta da Vladimir Luxuria.