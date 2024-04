Associazione Nazionale Carabinieri di Mercogliano, la consegna delle tessere Nuovi iscritti ieri mattina

Ieri mattina si è svolta presso il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino la cerimonia di consegna delle tessere ai nuovi iscritti dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Mercogliano. Per l'occasione, oltre a una rappresentanza di militari della sede e al personale in congedo della Sezione A.N.C di Mercogliano, erano presenti il Colonnello Domenico Albanese Comandante Provinciale, il Maggiore Fabio Iapichino Comandante della Compagnia e il Luogotenente Jorge Del Grosso Comandante della Stazione di Mercogliano, i quali hanno provveduto alla consegna del prezioso tesserino sia a militari in congedo che a numerosi simpatizzanti e vicini all'Arma dei Carabinieri. Un momento emozionante e di forte aggregazione voluto anche dal presidente della Sezione, Luogotenente Bruno Ronca, il quale, nel ringraziare il Comandante Provinciale e tutti i presenti, ha ribadito i valori, lo spirito e le finalità statutarie dell'A.N.C., nonché la disponibilità a promuovere, nei limiti delle possibilità, l'assistenza morale, culturale, creativa e ricreativa a favore degli iscritti e delle loro famiglie; partecipare ad attività di volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali; ed infine organizzare serate conviviali, gite ed altro tali da rendere sempre più solidi i rapporti tra i soci.