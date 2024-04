Infrastrutture, Todisco: "Utilizzare i fondi non in chiave egoistica ma in rete" E' un grave errore rivolgere l'attenzione soltanto alle proprie municipalità

Le vie di comunicazione nella storia. Dalla via Appia, passando per il Regio Tratturo fino ad arrivare ai giorni nostri con la realizzazione della Stazione Hirpinia che si spera possa segnare una grande svolta per le aree interne. Da Grottaminarda il monito del delegato del presidente della Regione Campania all’alta capacità Francesco Todisco.

"Le strutture servono a mettere insieme le comunità e a valorizzare le potenzialità turistiche, culturali, paesaggistiche dei nostri territori. Dobbiamo essere bravi a sfruttare questa opportunità.

Utilizzare i fondi non in una chiave egoistica che parli soltanto ad una piccola comunità ma in una rete che possa mettere insieme tutto il territorio.

La stazione Hirpinia e l'alta velocità ho sempre ritenuto che non parlassero all'Ufita, ma alle aree interne della nostra regione. E' in testa a queste comunità, prendere una grande responsabilità.

L'attenzione non deve essere rivolta soltanto alle proprie municipalità, ma ad una vasta zona della Campania, che può svilupparsi non soltanto in chiave logistica e produttiva, ma anche dal punto di vista turistico, paesaggistico e culturale."