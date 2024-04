Adozione aree verdi: via libera del consiglio comunale a Grottaminarda Favorire la partecipazione attiva dei cittadini e restituire maggior decoro urbano al paese

Si è riunito questa mattina nell'Aula "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi, il consiglio comunale di Grottaminarda. Cinque i punti all'ordine del giorno, tutti approvati all'unanimità. Assenti alcuni componenti della Minoranza.

Dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente, la relazione del sindaco Marcantonio Spera sul Dup, documento unico di programmazione, poi la verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie con relazione del vicesindaco, Michelangelo Bruno.

A seguire le determinazioni sul programma degli incarichi di studio, consulenza e pareri per l’anno 2024 con relazione della consigliera delegata al contenzioso ed al personale, Franca Iacoviello:

«Sulla scorta di quanto stabilito dalla finanziaria del 2008 che ha previsto l'affidamento dell'incarico di studio di ricerca e consulenza ad esperti estranei all'amministrazione - ha spiegato Iacoviello - si è proceduto all'approvazione dell'affidamento degli incarichi, tenuto conto anche della conclusione della selezione dell'esperto esterno ed a seguito dell'autorizzazione da parte dell'agenzia per la coesione si procederà all'affidamento dell'incarico con oneri a carico della stessa agenzia» .

Particolarmente interessante l'ultimo argomento approvato: il regolamento di utilizzo e gestione delle aree Verdi di proprietà comunale mirata a favorire la partecipazione attiva dei cittadini ed a restituire maggior decoro urbano al paese:

«Abbiamo portato questo regolamento in consiglio per invogliare l'adozione delle aree pubbliche - spiega l'assessore delegato al decoro urbano, Edoardo De Luca, che ha relazionato sull'argomento - abbiamo già ricevuto qualche richiesta e dunque andiamo a regolamentare l'adozione per garantire a tutti i cittadini che lo desiderano, di essere parte attiva. Bisognerà fare una richiesta scritta che sarà vagliata ed approvata ed in base all'area richiesta, si applicherà un cartello con l'intestazione del singolo cittadino, dell'associazione o della società che se ne occuperà. Le aree interessate sono tutte quelle verdi, dagli spartitraffico alle rotatorie, dalle aiuole davanti al Municipio a quelle dei giardini pubblici "De Curtis".

A margine della seduta la presidente, Virginia Pascucci, ha espresso a nome dell'intero consiglio comunale, grande dispiacere per gli atti di vandalismo verificatisi nella notte presso i bagni pubblici di piazzale San Pio e del Parco Frank Zappa.

Un atto di grande inciviltà in dispregio del bene pubblico a maggior ragione per al fatto che i servizi erano stati appena ristrutturati e dunque con aggravio sulle casse comunali per il ripristino dei luoghi.