Arminio, Zecchino e Giusto: insieme per celebrare la storia e la cultura locale Un ricco programma di eventi dal 2 al 5 maggio in Irpinia a Fontanarosa

L'iniziativa, promossa e organizzata dall' associazione "Fontanarosa Comunità Giuseppe Zollo" e patrocinata dall'amministrazione comunale di Fontanarosa e dall' istituto comprensivo " Luigi Di Prisco" mira a valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio, con un focus particolare sulle aree interne e le loro potenzialità.

Si comincia il 2 maggio presso l' auditorium dell' istituto comprensivo " Luigi Di Prisco" alle ore 10:30 con un incontro imperdibile con il poeta e paesologo Franco Arminio.

Moderato da Angelo Giusto, l'incontro dal titolo "L'Italia che resiste, i paesi non muoiono" sarà un confronto stimolante sul tema dello spopolamento delle aree interne e sulle strategie da mettere in atto per contrastare questo fenomeno.

Arminio, con la sua poetica profonda e il suo legame viscerale con la terra, offrirà spunti di riflessione preziosi per chi vive e lavora nei piccoli borghi italiani.

Il 4 maggio presso il Centro Sociale Don Nicola Gambino ore 18:00 sarà la volta della presentazione del libro "Il Presepe di Fontanarosa" di Angelo Giusto.

Un'opera che racconta la storia affascinante e la straordinaria tradizione del presepe di Fontanarosa, famoso in tutta la Campania per la sua bellezza e la sua maestria artigianale. a contribuire al valore dell'incontro ci saranno Ortensio Zecchino e Simona Carotenuto docente di storia dell'arte moderna presso Unisa.

Attraverso le pagine del libro, il pubblico potrà immergersi nell'atmosfera suggestiva del presepe e scoprire i segreti di questa antica arte.

Il 5 maggio, infine, si terrà sempre presso il Centro Sociale Nicola Gambino alle ore 18:00 il convegno dal titolo "Il santuario e il Pozzo" dedicato alla storia del santuario basilica minore di Fontanarosa e al pozzo miracoloso in cui, intorno al 1600, fu trovata la statua della Madonna.

Un evento ricco di spunti di riflessione sulla fede, la devozione e il ruolo del santuario come elemento identitario per la comunità.

Relatori di alto profilo del mondo accademico e religioso come, Alfonso Tortora docente di storia dell'arte presso Unisa e Pasquale Iannuzzo Vicario della diocesi di Avellino, approfondiranno questi temi, offrendo al pubblico una visione completa e articolata.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. L' Associazione "Fontanarosa Comunità Giuseppe Zollo" invita la cittadinanza e il popolo Irpino a partecipare numerosi a questi eventi, un'occasione unica per riscoprire le proprie radici e valorizzare il ricco patrimonio culturale del proprio territorio.