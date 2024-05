Grottaminarda esulta: Antonio Pio Pascuccio, arbitro in serie A femminile Le congratulazioni dell'amministrazione comunale

Continua l'impegno nella massima serie di calcio femminile del giovane arbitro grottese Antonio Pio Pascuccio: grande orgoglio per tutta la comunità.

Domenica scorsa era sul campo "Tre Fontane" di Roma, per Roma – Inter, sua terza partita di serie A femminile come IV ufficiale.

28 anni, laurea in scienze motorie, insegnate di educazione fisica a Roma, Antonio Pio ha iniziato da bambino come centrocampista della scuola aalcio azzurra, distinguendosi sempre per lealtà, educazione e fair play, dentro e fuori il campo. A 15 anni entra a far parte dell’associazione italiana arbitri, nel 2014 viene convocato nel centro tecnico federale di Coverciano per un importante progetto Uefa, nel novembre del 2021, a Parigi, partecipa al torneo internazionale “Val de Marne” che coinvolge le migliori nazionali di calcio under 16.

Sempre nel 2021 esordisce tra i professionisti come IV Ufficiale. L’esordio in A femminile è stato l'11 settembre 2021, quello in C il 18 ottobre 2022 ed ha collezionato 2 presenze la scorsa stagione e 6 in questa, mentre in serie D, dove ha collezionato 29 presenze come arbitro, ha iniziato il 3 ottobre 2021 allo stadio Armando Picchi di Livorno.

«Un altro atleta grottese che si distingue – afferma il consigliere delegato allo sport Michele Spinapolice – come amministrazione siamo felici di dover, sempre più frequentemente, complimentarci con nostri conterranei che portano alto il nome di Grottaminarda

. Nel caso di Antonio Pio Pascuccio, poi, oltre agli aspetti atletici ci sono quelli della grande responsabilità dell'arbitraggio, un ruolo non sempre semplice, di primo piano in ogni competizione sportiva. Dunque grandi complimenti per la sua carriera in grande ascesa, cominciata da bambino sui nostri campetti ed approdata in serie A».