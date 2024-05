Sommersa da erbacce e a rischio incidenti la rotatoria di Grottaminarda Mai ridotta in questo stato nel corso degli anni

Sommersa da erbacce e a rischio incidenti la rotatoria di Grottaminarda in via Ruvitiello, all'altezza del bivio di Sturno, imbocco Variante, di fronte al monumento in memoria dei motociclisti vittime della strada. Mai ridotta in questo stato.

Una situazione di estrema pericolosità per gli automobilisti in transito. Visibilità scarsissima per chi viaggia sia in direzione Napoli che Foggia. Viene rivolto un appello a chi di competenza ad intervenire al più presto.