Scambio culturale e musica: l'ic di Mercogliano gemellato con l'Ic Gonin Lo scambio culturale con l'Ic Gonin di Giaveno e la due giorni di fusione tra studenti

Uno scambio culturale nel segno della musica. Protagonista l'Ic Mercogliano per lo scambio culturale con l'Ic Gonin di Giaveno di Torino.

Cresce l'attesa per domani, 10 maggio 2024, per il concerto delle due orchestre di istituto congiunte, nella piazza principale di Giaveno (Torino). E dalle ore 19 è prevista la diretta sul canale YouTube, e sarà diffuso un link per aprire il tutto in automatico. In piazza Mautino, alle ore 19.45, inizierà la grande serata, un momento speciale all'insegna delle note, amicizia, formazione e scambio di tradizione, cultura ed identità.

Gli scambi di esperienze di vita e di cultura sono uno dei più potenti fattori di crescita a disposizione delle nuove generazioni. È proprio alla luce di questa convinzione che è maturato il progetto di incontro tra gli allievi dell’indirizzo musicale dell’I.C. GONIN di Giaveno e un nutrito gruppo di allievi dell’I.C. MERCOGLIANO, che riunisce scuole site nei comuni di Mercogliano e Ospedaletto d’Alpinolo in provincia di Avellino, due paesi che sorgono alle pendici del Monte del Partenio, su cui si erge il suggestivo Santuario della Madonna di Montevergine. Fortemente voluto dalle due dirigenti dei due istituti comprensivi, la dott.ssa Sandra Teagno e la dott.ssa Alessandra Tarantino, il progetto ha portato una cinquantina di studenti campani delle classi seconda e terza della Scuola secondaria di primo grado a incontrare i loro coetanei giavenesi. Un'occasione speciale di condivisione di cultura e bellazza (dalle vestigia medievali di Avigliana e della Sacra di San Michele, alla Giaveno del Gonin, alle piazze e ai monumenti di Torino). Ma non solo. Questi giorni stanno dando ai partecipanti l’opportunità di

approfondire la conoscenza reciproca grazie al linguaggio universale della musica, una passione che accomuna gli allievi giavenesi dell’indirizzo musicale, impegnati nell’ambito dei loro studi nello studio del pianoforte, del flauto traverso, del clarinetto, del sassofono e del violino, e una ventina dei visitatori campani, che frequentano a loro volta un percorso di studi che prevede lostudio del pianoforte, del sassofono, del violino e del violoncello. Tra una visita e l’altra ci sarà infatti tempo per prove orchestrali comuni che sfoceranno in un concerto finale, un momento di festa all’insegna della musica, che avrà luogo a Giaveno negli spazi coperti di Piazza Mautino, domani venerdì 10 maggio 2024 alle ore 19.45.