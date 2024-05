Pratola Serra: scontro tra due mezzi pesanti: uno esce fuori della carreggiata Chiuso in enrambi i sensi di marcia un tratto della strada statale 7 Appia

Lungo la strada statale 7 “Appia” è provvisoriamente chiuso, in entrambi i sensi di marcia, un tratto in corrispondenza del km 301,300, nel territorio comunale di Pratola Serra, in provincia di Avellino, a causa di un incidente.

Il sinistro - riferisce l'Anas - sulle cui cause sono in corso accertamenti - ha coinvolto due mezzi pesanti, uno dei quali, nello scontro, è uscito fuori dalla carreggiata stradale; allo stato attuale si stanno svolgendo le operazioni per il recupero di tale mezzo.

La circolazione è deviata in loco. Sul posto è intervenuto personale di Anas e delle forze dell’ordine, per la gestione dell’evento ed il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.