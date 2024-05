Montevergine, chiusura anno giubilare: "Il Papa spiritualmente è qui con noi" Queste le parole del Cardinale Arrigo Miglio questa mattina al Santuario di Mamma Schiavona

"La presenza spirituale di Papa Francesco vorrei che oggi si sentisse qui forte”, queste le parole del Cardinale Arrigo Miglio oggi in visita al Santuario di Mamma Schiavona in occasione della chiusura delle celebrazioni del Nono Centenario della fondazione dell’Abbazia di Montevergine.

Nella solennità di Pentecoste la comunità benedettina e i fedeli hanno accolto l’inviato speciale del Pontefice, per chiudere quello che è stato un anno speciale fatto di fede ed eventi. “Papa Francesco ha voluto anche per la conclusione ci fosse un suo rappresentante a testimonianza del legame e dell’affetto del Papa verso questa comunità e la venerazione di Mamma Schiavona che significa la folla di poveri e di persone con problemi che salgono su questo monte e si affidano totalmente alla sua intercessione”, ha raccontato Miglio. “E oggi - ha aggiunto - sentire la sua presenza spirituale qui significa anche fare una preghiera per la pace, sappiamo quanto lui si spenda per questo tema e con la mia presenza vorrei incoraggiare tutti ad essere costruttori di pace”.

L'abate: si riparte con energia

“Ogni chiusura per noi cristiani è una ripartenza - ha dichiarato l’abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia -. Ora ripartiamo con uno slancio soprattutto missionario come ci ha detto Papa Francesco che ci ha ricevuto in udienza lunedì scorso. Noi, su questo monte, possiamo davvero essere sentinelle per portare l’annunzio del Vangelo nel mondo. Vogliamo dare voce alle persone, soprattutto a coloro che non hanno voce - ho sottolineato l’abate -. Vedere queste aree spopolarsi fa male al cuore e alla comunità per quelle persone costrette a lasciare la propria terra d’origine per andare altrove”.

Il bilancio dell’Anno Giubilare Verginiano

Si tratta di un bilancio positivo, quello descritto dall’abate Guariglia, per l’Anno Giubilare Verginiano che volge al termine. “Tanti i pellegrini che sono arrivati a Montevergine. Dopo il tragico periodo del Covid che abbiamo vissuto, sono tornati ancora più numerosi. Quest’anno sono tornati anche coloro che vivono all’estero, i nostri emigrati che sono veramente tanti e che tornano sempre a salutare la Madonna di Montevergine”.