Ariano: condotta colabrodo a Torana, l'acqua arriva al confine con Melito Irpino Una contrada letteralmente abbandonata da anni tra le proteste dei residenti

Una tabella fatiscente e sporca all'ingresso della contrada, un impianto semaforico da anni inutilizzato e brutto da vedere, un segnale stradale accartocciato, erbacce sui due lati (le cui colpe qui secondo il comune sono anche dei privati), buche, avvallamenti, mancato ripristino stradale dopo una serie di lavori effettuati e una perdita d'acqua sul tratto finale della strada senza sbocco che arriva fino al confine con Melito Irpino, in fondo ad un canale.

L'appello dei residenti: "Non bastava combattere con i ladri nella nostra zona, completamente trascurata. Abbandonati da tutti. Abbiamo segnalato da tempo questa perdita consistente, ma nessuno ci ha dato ascolto finora.

E poi magari questa estate ci verranno a dire la solita favoletta che le riserve sono a secco e bisogna razionalizzare l'acqua. E questa che si spreca in contrada Torana, come del resto in altre zone della città?

Abbiamo chiesto l'intervento di Ottopagine perchè forse solo attraverso la stampa qualcosa si riesce a risolvere in questo paese."