Scempio ad Ariano vicino alla caserma dei carabinieri: comune sotto accusa L'area verde ripristinata dalla comunità montana ufita potrebbe attirate escursionisti ed invece....

“Volevamo rilassarci la mente e gustare un pranzo al sacco nella bellissima area verde, accanto alla caserma dei carabinieri lungo la strada panoramica, ma ci abbiamo rinunciato a causa del degrado presente intorno all'area e degli odori nauseabondi."

E' quanto capitato a due escursionisti della domenica di passaggio ad Ariano Irpino. L'area in questione recentemente ripristinata grazie alla preziosa opera dei dipendenti forestali della comunità montana ufita versa nel degrado più totale e per di più accanto alla bellissima caserma della locale compagnia carabinieri. Un'offesa al decoro urbano e anche all'Arma.

Un recinto orrendo. Dai cumuli di sale che ci auguriamo vengano spostati altrove, non è certo questo il posto adatto, ai rifiuti in bella mostra, una catasta di erbacce, corone di alloro da smaltire, pali della luce depositati in maniera scellarata nel parco verde e persino una bombola gpl. Ma state fuori di testa?

Lo scempio è sotto gli occhi di tutti. Una strada percorsa da tante persone per la camminata della salute, che potrebbe diventare ritrovo di turisti grazie alle opere in legno realizzate dalla comunità montana. E invece il comune stesso la sta rendendo un immondezzaio.

Viene rivolto un appello urgente al dirigente dell'area tecnica e all'amministrazione comunale affinchè possa essere ripulita immediatamente l'intera area, eliminando quel recinto della vergogna. E c'è chi si dice pronto a presentare un esposto in procura.