Contenitori raccolta deiezioni canine pieni ad Ariano: quando verranno svuotati? L'appello dei possessori di animali al comune

Noi le regole le rispettiamo, come ci è stato chiesto ma come mai i contenitori non vengono svuotati". La segnalazione in redazione questa volta ci arriva dai possessori di cani.

Le bustine contenenti gli escrementi raccolti in strada, traboccano da giorni in quasi tutte le zone della città, centro e periferie.

La foto in questione si riferisce alla bretella Russo-Anzani, nella piazzetta dedicata al grande regista Ettore Scola, dove vi è anche una fontana che versa in uno stato pietoso. Giriamo la segnalazione a chi di competenza affinchè si possa provvedere al più presto allo svuotamento. Un'operazione che va eseguita costamtemente. E' inconcepibile che ogni volta i cittadini devono rivolgersi a noi per sollecitare un intervento del genere.