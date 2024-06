Pedoni e ciclisti a rischio investimento: tragedia sfiorata ad Ariano Sotto accusa la statale 90 delle puglie invasa dal una selva di erbacce

Pedoni e ciclisti a rischio investimento sulla statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino nel tratto insidiosissimo che da località Cariello porta alla zona Turco.

Ne sa qualcosa stamane una coppia di ritorno da un panificio. E non è il primo caso. Sotto accusa la folta vegetazione che ha ormai letteralmente invaso la carreggiata fino a determinarne un restringimento. Per non parlare delle cunette stracolme. L'Anas su questo tratto di strada è totalmente assente.

L'erba non viene più tagliata qui come in altre zone. A Camporeale i vari ingressi che portano all'area industriale sono letteralmente ostruiti con seri rischi per chi deve immettersi sulla statale 90. E' una salva ovunque. In contrada Casone la Provincia è ancora assente e anche qui una persona la settimana scorsa ha rischiato la vita. C'è stato solo un timido intervento, di pochi metri da parte di una squadra di operai della regione Campania non completato.

Se si verificherà una tragedia qualcuno ne risponderà di questa inadempienza. L'Irpinia prenda esempio dalla vicina Puglia, dove non esistono situazioni del genere.