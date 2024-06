Ariano: "Noi abbandonati da tutti, venite a vedere in che condizioni viviamo" L'appello arriva da un angolo dimenticato del Piano di Zona

Siamo nel piazzale antistante il palazzetto dello sport, nei pressi dell'ufficio postale, accanto alla sede dell'associazione Panacea, non molto distante dal vicino Santuario Madonna di Fatima.

E' da qui che ci scrive un residente. Si tratta in pratica di un angolo del piano di zona letteralmente dimenticato.

"Non riusciamo a capire, come mai durante le varie attività di bonifica da parte del comune, questa nostra zona viene tralasciata, ignorata e abbandonata al proprio destino. Fateci capire. E' un fatto mirato? Come se non facesse parte dello stradario comunale. Pochi giorni fa abbiamo notato la presenza di serpenti e ratti.

Una selva di erbacce che sta raggiungendo livelli altissimi. Tra un pò neppure le auto riusciremo a parcheggiare. Qualcuno ci può spiegare come mai questo abbandono? Giriamo la segnalazione all'area tecnica e al settore ecologia del comune.