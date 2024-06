Grave emergenza idrica in Irpinia a Montaguto: in campo la protezione civile Distribuzione dell'acqua in paese. In prima linea il sindaco Marcello Zecchino

Una grave emergenza idrica, che dura ormai da sette giorni, sta interessando il comune di Montaguto in Irpinia, ultimo comune della provincia di Avellino nella Valle del Cervaro, al confine con il foggiano per un susseguirsi di guasti all’impianto di sollevamento nel comune di Montefalcone Valfortore.

L’acquedotto in questione è il “Molise Acque” le cui sorgenti alimentano la rete idrica di Montaguto. Della problematica sono stati prontamente investiti la prefettura di Avellino, la protezione civile della regione Campania e l’alto calore.

Ognuno degli enti si è attivato immediatamente per garantire alla popolazione l’approvvigionamento idrico mediante l’attivazione dei gruppi comunali di Savignano Irpino e Aios, di Ariano Irpino e successivamente con l’invio di un modulo per il rifornimento di acqua non potabile per i servizi sanitari e di un’autobotte per la distribuzione di acqua potabile alla popolazione.

"In attesa che l’azienda “Molise Acque” possa superare e risolvere in maniera definitiva la delicata questione tecnica che ha causato le ripetute interruzioni - afferma il sindaco di Montaguto Marcello Zecchino - sento il dovere di rivolgere un sentito ringraziamento da parte mia personale e della comunità di Montaguto alla Prefettura di Avellino, a partire da Elisabetta De Felice responsabile dell’area protezione civile, Claudia Campobasso dirigente della protezione civile della regione Campania, Francesco Monaco e Katia Muscetta di alto calore ed infine un ringraziamento ai gruppi comunali di protezione civile di Savignano Irpino e Aios di Ariano Irpino che in questa emergenza si sono avvicendati per dare supporto alle operazioni di distribuzione di acqua alla popolazione.

Operazioni che continueranno e potrebbero vedere il coinvolgimento di altri gruppi di protezione civile." Situazione di allerta da ieri sera anche nel comune di Savignano Irpino.