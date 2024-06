Ariano: ecco in che condizioni sono ridotte ormai molte strade/VIDEO Il taglio dell'erba resta solo un ricordo

Ce ne siamo occupati più di una volta, abbiamo esposto la problematica direttamente anche a chi riveste un ruolo all'interno del consiglio provinciale ma nulla. Disinteresse totale da parte di tutti.

Il taglio dell'erba mai come quest'anno sta diventando un problema serio su strade e rotatorie alcune delle quali ad altissimo rischio incidenti.

In località Casone ad Ariano Irpino, una squadra di operai della regione Campania, che non si è mai capito qual'è il loro ruolo preciso ha effettuato pochi metri di intervento, quasi simbolicamente per poi arrendersi dopo poche ore.

Risultato? L'erba è rimasta lungo tutta la strada provinciale fino al territorio di Flumeri e Villanova del Battista fino a rappresentare un serio pericolo soprattutto per chi percorre questa strada a piedi o in bici. Vi è al momento una sola certezza e cioè che quest'erba, qui come in altre zone, non verrà mai raccolta.

Per non parlare del dissesto stradale in atto, buche e asfalto disastrato lungo i due svincoli che da località Manna, viadotto Monaco, portano ad Orneta-Casone.