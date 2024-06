Erbacce lungo le strade: lezione di decoro da parte dei detenuti ad Ariano Accade lungo la statale 90 delle puglie a Cardito all'esterno del carcere Campanello

Da un lato il degrado con l'erba che avvolge marciapiedi e strade lungo la disastrata statale 90 delle puglie, dall'altro una vera e propria lezione di decoro urbano da parte dei detenuti del carcere Campanello. Accade in località Cardito ad Ariano Irpino, dove alcuni reclusi, armati di decespugliatore, scope e pale hanno eliminato erbacce e arbusti fino a rendere finalmente percorribile il tratto di strada riservato ai pedoni. Sorvegliati dalla polizia penitenziaria hanno svolto un lavoro davvero encomiabile e ordinato.

Un esempio pratico di ciò che da anni la direttrice del carcere arianese Maria Rosaria Casaburo ha chiesto al comune senza ottenere una sola risposta. Ma solo promesse disattese e impegni non mantenuti.

Un protocollo, una sorta di convenzione tra comune e carcere per consentire a detenuti cosiddetti affidabili di poter svolgere lavori di pubblica utilità, manutenzione del verde e delle strade, aperture di biblioteche e musei, pulizia e manutenzione del cimitero ed altre attività ancora.

No se n'è fatto mai nulla. Un protocollo che è rimasto fermo in un cassetto. Un'occasione persa per restituire decoro alla città.