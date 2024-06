Ariano: Asilo nido Orneta intitolato a Gino Cusano nella sua amata contrada Domani 14 giugno lo scoprimento di una targa in sua memoria alla presenza delle autorità

Domani, venerdì 14 giugno, ci sarà l'inaugurazione ufficiale dell'asilo nido Orneta, a partire dalle ore 10:00 nell'omonima contrada. Durante l'evento, verrà scoperta una targa in memoria di Generoso Cusano, politico, uomo straordinario e amico della gente.

L'amministrazione comunale ha deciso di rendere omaggio alla memoria di Generoso Cusano, collocando una targa commemorativa sulla facciata dell'edificio che ospita l'asilo nido. Questa decisione è stata presa in considerazione dei meriti e dell'impegno di Generoso Cusano nel costruire connessioni significative con la comunità locale, promuovendo un forte senso di coesione e di appartenenza tra gli abitanti di contrada Orneta.

Sarà un simbolo tangibile dell'eredità lasciata da Generoso Cusano e un segno di gratitudine per il suo contributo alla crescita della Città di Ariano Irpino.

Il programma dell'inaugurazione prevede l'accoglienza dei bambini e dei genitori alle ore 10:00, seguita dai saluti e dagli interventi delle autorità locali. Saranno presenti il sindaco Enrico Franza, l'assessore Pasqualino Molinario e il presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale consortile ambito 1 ad Ariano Irpino Augusto Morella.

Gli interventi delle autorità rappresenteranno l'importanza dell'asilo nido nella comunità e il suo contributo allo sviluppo dei bambini.

Durante l'evento, sarà possibile visitare la struttura e conoscere gli spazi dedicati ai bambini, come le aule, l'area giochi e gli spazi all'aperto. Saranno presenti anche gli educatori e il personale dell'asilo nido, pronti a illustrare il progetto educativo e rispondere alle domande dei visitatori.

Alle ore 12:00 sarà offerto un rinfresco per tutti i partecipanti, offrendo l'opportunità di socializzare e festeggiare insieme questa importante occasione. Nel frattempo, dalle 11:30 alle 13:00, ci sarà un momento di animazione e tanti giochi dedicati ai più piccoli, organizzati appositamente per rendere l'evento divertente e coinvolgente per i bambini presenti.

L'asilo nido Orneta Ariano Irpino rappresenta un importante progetto del consorzio. Obiettivo promuovere l'educazione e lo sviluppo dei bambini nella comunità. È stato realizzato con lo scopo di offrire un ambiente accogliente e sicuro per i più piccoli, garantendo loro un percorso educativo di qualità. Grazie alla collaborazione tra il consorzio percorsi e le istituzioni locali, è stato possibile realizzare questo nuovo spazio dedicato all'infanzia, che contribuirà al benessere e alla crescita dei bambini di Orneta e delle aree circostanti.