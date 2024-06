Dramma acqua: Piatti lavati alla fontana e rifornimenti della protezione civile Venerdì nero in molti comuni a partire da Ariano e il peggio forse deve ancora arrivare

La protezione civile flumerese rifornisce di acqua una lavanderia rimasta a secco in via Villa Caracciolo nel rione Martiri, il comune che si dimentica di chiudere la scuola dell'infanzia, genitori in preda al panico allertati dalle maestre per riportare i bambini a casa, la comunicazione tardiva dell'alto calore relativa al guasto, l'acqua di colore sabbia dai rubinetti di via Giacomo Matteotti e c'è chi si è visto costretto a recarsi alla fontana di via Sant'Antonio con tanto di sapone a lavare i piatti. E' il bilancio della mattinata di un venerdì decisamente nero ad Ariano Irpino.

Per non parlare dei disagi nelle case, con anziani, ammalati, bambini piccoli e nelle attività commerciali, bar in modo particolare. Una pagina vergognosa e forse il peggio di questa estate 2024 ormai alle porte deve ancora arrivare.