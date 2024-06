Campi scuola protezione civile: macchina organizzativa in moto ad Ariano L'iniziativa si terra dal 22 al 28 luglio negli ambienti della protezione civile flumerese al Casone

Contribuire alla prevenzione dei rischi anche attraverso la diffusione delle buone pratiche di protezione civile, favorire la conoscenza dei compiti del servizio nazionale, stimolare e favorire la consapevolezza nei giovani sull’importanza di essere cittadinanza attiva e partecipe dello stato dell’ambiente e del territorio, agevolare la crescita del livello di responsabilità locale attraverso la conoscenza e la diffusione dei piani di protezione civile.

Sono gli obiettivi principali dei campi scuola “Anch’io sono la protezione civile”, organizzati dal dipartimento della protezione civile, in collaborazione con le regioni e le organizzazioni nazionali e locali di volontariato, che dalla sua prima edizione nel 2007 ha coinvolto e formato oltre quarantamila giovani.

Macchina organizzativa in moto nella sede protezione civile flumerese in località Casone ad Ariano Irpino. Ecco tutte le informazioni.

Francesco Giacobbe presidente della protezione civile flumerese spiega:

"Una settimana in cui vivere l'esperienza di un vero campo di accoglienza per soccorritori. Alloggio in tendopoli, che sarà allestita completamente dai partecipanti. Esperienza di antincendio boschivo, emergenza idrogeologica, monitoraggio e ricerca con l'ausilio dei droni, piani comunali di protezione civile.

Possono partecipare gratuitamente all'iniziativa, ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni. La modulistica per l'adesione potrà essere scaricata dalla pagina facebook "Protezione civile flumerese" oppure telefonando ai seguenti numeri 345.3637124 oppure 371.3026306."