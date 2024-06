Ariano: la città di rifà il look, all'opera anche un gruppo di mamme Squadre di operai in azione dal centro alle periferie.

Dal centro alle periferie, la città si rifà il look con l'ingresso dell'estate. Pulizia di strade, vicoli e giardini pubblici. Un lavoro meticoloso che vede impegnati da alcuni giorni, in maniera attiva più squadre di operai: area tecnica comunale, cooperative e comunità montana ufita. A coordinare gli interventi l'instancabile e volenteroso Rosario Vernacchia, figlio del compianto Generoso figura simbolo del decoro in villa comunale negli anni 70-80. Un dipendente modello Rosario, profondamente innamorato della sua città, all'opera anche fuori dal servizio.

Un piano di bonifica della città di concerto con il sindaco Enrico Franza e l'assessore Toni La Braca che proseguirà anche nei prossimi giorni.

Sulla sommità del castello normanno e questa e una bella notizia come evidenziato da Paolo De Gruttola, gli operai idraulico forestali stanno ripristinando il camminamento per consentire che il maniero della città possa essere finalmente in parte visitato.

Un lavoro non facile considerata la vastità del territorio e le richieste che giungono continuamente da ogni parte.

Le ultime in modo particolare dalla strada panoramica affinche venga restituiton decoro nella piazzola accanto alla caserma dei carabinoeri e lungo la passerella che dalla zona Carcere porta a località Santa Barbara ostacolata da erbacce.

E un bell'esempio di collaborazione e sinergia arriva dal piano di zona, dove un gruppo di mamme si sono rimboccate le maniche, affiancando Rosario Vernacchia nella pulizia del piccolo parco giochi per i bambini.

Il sindaco Enrico Franza ha elogiato l'iniziativa: "Collaboriamo tutti insieme per rendere la città bella e accogliente all'arrivo dei turisti e i nostri cari emigranti. Noi ce la stiamo mettendo tutta."