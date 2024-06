Volturara Irpina inaugura due campi di padel, Sarno: cittadina aperta allo sport L'inaugurazione dei campi di Padel si terrà oggi, 22 giugno alle 17,30, in via Petrarca

Con due campi di padel si arricchisce la dotazione di strutture sportive di Volturara che si consolida come cittadina irpina dello sport, capace di offrire la possibilità di praticare diverse discipline sportive ai tanti che vengono a trascorrere un periodo di vacanza sulla Piana del Dragone. I due nuovi campi di padel, con servizi annessi come spogliatoi, docce e punto massaggi, si aggiungono a quelli già funzionanti di tennis, di calcetto, al maneggio per chi pratica equitazione e alle vie ferrate. Sono in fase avanzata, inoltre, i lavori per il nuovo campo di calcio con spalti annessi, finanziati con i fondi 'sport e periferie'. A breve sarà inaugurato anche il nuovo centro polivalente già dotato di spogliatoi, docce e arredo, nel quale sarà possibile praticare basket, tenere concerti e ogni altro evento di interesse per la comunità.

"I nuovi campi e la struttura polivalente - fa sapere il sindaco, Marino Sarno - sono stati finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di strutture che fanno di Volturara l'unica realtà dell'Alta Irpinia nella quale sarà possibile praticare anche uno sport come il Padel, oggi molto in voga tra giovani e meno giovani. E' evidente che con queste nuove strutture la nostra realtà si afferma ancora di più come 'Città dello Sport' nella quale è possibile non solo venire per trascorrere giorni di campeggio e relax nella Piana del Dragone, ma anche praticare gli sport preferiti, qualunque essi siano."



"Nei prossimi mesi - conclude Sarno - inaugureremo altre realtà che renderanno Volturara ulteriormente attrattiva e, al contempo, serviranno ad elevare ancora di più la qualità della vita per i nostri residenti."



L'inaugurazione dei campi di Padel si terrà oggi, 22 giugno alle 17,30, a via Petrarca alla presenza dell'Amministrazione comunale e di Mario Del Frate, maestro nazionale Federazione italiana tennis e padel. I campi di padel saranno a disposizione dei residenti fino al 30 giugno a titolo gratuito. Dal primo luglio, l'accesso sarà possibile per residenti e non residenti previa prenotazione sull' app "PlayTomic", scaricabile sia su Google Play Store, che su Apple App Store.