Ariano: ancora importanti e prestigiosi traguardi nello sport Ecco i protagonisti dell'ennesima pagina di successi

Nella sala consiliare Giovanni Grasso di di palazzo di città ad Ariano Irpino, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Franza ha consegnato, targhe di encomio a giovani talenti per i risultati conseguiti. Presenti oltre al primo cittadino, la consigliera comunale e provinciale Laura Cervinaro e gli assessori Pasqualino Molinario e Toni La Braca.

"Un grande orgoglio per Ariano e un significativo successo per lo sport. Il mio più sentito ringraziamento - scrive Franza - all’istruttore e mentore Michele Ferraro, per il suo impegno, dedizione ed energia contagiosa.

E grazie dalla città di Ariano a Lorenzo Molinario campione italiano di Kickboxing, convocato per il mondiale juniores a Budapest, a Nicola Oliva, campione italiano di Kickboxing cinture verdi e ad Angelo Puzo, vincitore della coppa del presidente.

E in ultimo, ma non in ultimo, un grazie ancora alla presidentessa del Panathlon Club, Lucia Scrima, per la sua presenza e il suo prezioso contributo alla nostra città.

Solo una settimana fa la premiazione all'atleta Riccardo De Gregorio della Bushinkai Ariano.

Riccardo è stato insignito del titolo di campione d'Italia 2024 nella categoria esordiente maschile kumite 63 kg.

"Questa importante vittoria ha portato grande lustro alla nostra città e siamo estremamente orgogliosi di poter celebrare lo straordinario risultato. Grazie Riccardo, grazie per aversi regalato con il tuo talento e la tua dedizione, un esempio per tutti i giovani della nostra città.

Siamo sicuri che avrai ancora molti successi nel tuo percorso sportivo e ti auguriamo il meglio per il tuo futuro. Un ringraziamento va al caro maestro Antonio Salza, per la passione e la grande professionalità, nell’aver dato vita a una formidabile scuola di giovani talenti. Un abbraccio a tutte le atlete e atleti che hanno partecipato e complimenti per la vostra tenacia. Siete il nostro orgoglio."