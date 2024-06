Ariano: selva di erbacce, illuminazione in tilt e ladri a Camporeale Appello alle istituzioni da una delle zone rurali più popolose della città

Non bastava la selva di erbacce che ha ormai letteralmente cancellato un incrocio, a Camporeale bisogna combattere anche contro la mancanza di illuminazione nella zona industriale. Basta affacciarsi all'altezza dell'autodemolizione Bernardo, dove per immettersi sulla statale 90 delle puglie bisogna davvero raccomandarsi a Dio.

Viene rivolto un nuovo appello all'Anas affinchè possa essere effettuato il taglio dell'erba atteso da mesi e al comune ad incaricare l'impresa addetta alla manutenzione degli impianti per effettuare un controllo generale dei vari punti luce.

Nella zona regna la paura tra i residenti anche alla luce del fenomeno furti. L'ultimo tentativo in un'abitazione poco distante dal Pollastriello si è registrato la notte scorsa. Sarebbero state avvistate tre persone di cui una incappucciata mentre forzavano un'abitazione disabitata. Alcuni residenti si sono già attivati per proteggere soprattutto persone anziane mediante le ronde. Un termine che non piace alle forze dell'ordine ma la realtà è questa.