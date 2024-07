Rottura della condotta adduttrice da 500, mancherà l'acqua: ecco dove Lavori in corso a Grottaminarda

Rottura della condotta adduttrice da 500 a Grottaminarda. La pec è arrivata poco dopo le 13.00 da parte dell'Alto Calore al comune di Ariano Irpino. L'ufficio di gabinetto del sindaco si è immediatamente attivato per diffondere la comunicazione attraverso tutti i vari canali alla popolazione.

"L'erogazione idrica al servizio dei serbatoi è sospesa. I lavori sono in corso. Pertanto si potrebbero verificare disfunzioni all'erogazione idrica nel pomeriggio-sera di oggi, in virtù della durata dell'intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nel tardo pomeriggio."

I comuni coinvolti: Ariano Irpino compreso ospedale e carcere, Grottaminarda, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova del Battista, Savignano Irpino e Greci.