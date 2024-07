Nuova grave perdita d'acqua ad Ariano: ecco Camporeale Guasto ben visibile e di notevole portata

Ancora una perdita d'acqua, ancora uno spreco di un bene prezioso. La segnalazione arriva questa volta da località Camporeale ad Ariano Irpino, lungo la strada che porta alla stazione dismessa di Pianerottolo. Il guasto ben visibile e di grossa portata.

Segnalazione già effettuata da parte dei residenti che temono ulterioni danni anche nei terreni circostanti così come accaduto a Difesa Grande.

In zona non sarebbe l'unica dispersione di acqua. Alcune risultano essere anche non visibili. Perdite si segnalano inoltre anche in località Orneta. Resta sospesa infine la situazione a Cerreto dove l'ente provincia non riesce ad asafaltare una strada già grattata per la presenza di diverse perdite.