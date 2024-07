Ariano: pazienti politraumatizzati in ambulanza sulla strada "tagadà" a Cardito Il mistero dei lavori non ultimati e i disagi enormi che vanno avanti ormai da mesi senza risposte

Nessuno ne ha mai parlato fino ad oggi e fatto ancora più grave nessun amministratore o tecnico comunale si è soffermato su questo aspetto. Le ambulanze che attraversano la statale 90 delle puglie con a bordo spesso pazienti politraumatizzati, costrette ad effettuare veri e propri slalom sulle buche della strada "tagadà" di Cardito diventata davvero impercorribile.

L'estate avanza e la situazione non sembra trovare uno sbocco. Ma soprattutto non vi è un interlocutore, una nota da parte di un comune che testardamente non si voluto dotare in tutti questi anni di un ufficio stampa. Da località Torana al bivio Manna è un calvario quotidiano. Danni ingenti alle auto. Ne sanno qualcosa meccanici e carrozzieri che potrebbero testimoniare sulla mole di lavoro. Mancano gli allacci e l'asfalto della strada che grazie all'intervento di ferrovie dello stato dovrebbe a quanto pare essere completamente asfaltata.

Ma il ritardo fa pensare ad altro. C'è qualcosa che non va, si parla addirittura di errori commessi. Un mistero che al momento nessuno ha il coraggio di chiarire a bordo del tagadà di Cardito...