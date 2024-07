Santo Stefano del Sole: Raffaella e Cristina coronano il solo sogno d'amore La prima unione civile in paese

A Santo Stefano del Sole la prima unione civile tra Raffaella e Cristina. Non era mai accaduto finora nel piccolo comune irpino. A celebrare il rito in comune è stato il sindaco Gerardo Santoli.

“A Santo Stefano del Sole tutti i diritti hanno la porta spalancata, ogni storia d’amore è bella e quella tra Cristina e Raffaella forse lo è ancor di più - ha dichiarato il primo cittadino - uguri per una vita di amore, gioia e felicità e grazie per aver scelto Santo Stefano come luogo del cuore”

L'Irpinia non è nuova ad eventi del genere, basti ricordare Ariano Irpino, Frigento, Montoro avvenuti solo qualche anno fa.