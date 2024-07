Panacea, Maria Spina Pratola: "La solidarietà non va in vacanza" L'associazione di Piano di Zona distribuisce pasta ai bisognosi grazie alla famiglia De Matteis

E' sabato pomeriggio di un rovente fine luglio. I volontari sono davanti alla sede di Panacea nel Piano di Zona ad Ariano Irpino ad attendere lei, Maria Spina Pratola, inossidabile e insostituibile donna del volontariato arianese, da anni impegnata in diverse missioni umanitarie.

Leonardo Russolillo, posiziona davanti all'ingresso due ambulanze, sempre operative sul territorio arianese e non solo. All'interno della struttura il team sta programmando le varie attività da svolgere. E' appena arrivato un grande carico di pasta da distribuire a persone bisognose.

Maria Spina Pratola è emozionata: "Questi pacchi di pasta che vedete, sono frutto dell'ennesima donazione da parte di pasta Armando. Voglio ringraziare personalmente e a nome di tutta la nostra associazione la famiglia De Matteis, persone stupende animate da grande altruismo e solidarietà per il sostegno concreto e costante verso la nostra associazione. Siamo già all'opera per la distribuzione. Grazie per l'apporto a tutti i volontari impegnati nei vari servizi estivi e a quanto nutrono fiducia verso di noi."