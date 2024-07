Emergenza idrica ad Ariano: conferenza stampa promossa dal sindaco Franza A palazzo di città arriva il presidente dell'alto calore Antonello Lenzi

Giovedì 25 luglio prossimo alle ore 10.30 presso nella sala consiliare Giovanni Grasso del comune di Ariano Irpino ci sarà una conferenza stampa, promossa dal sindaco Enrico Franza, sull'attuale crisi idrica che investe il territorio arianese. Sarà presente il presidente dell'alto calore Antonello Lenzi. La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale del comune di Ariano Irpino. E' la seconda volta nel giro di poche settimana che Lenzi fa tappa in municipio.

Un argomento molto sentito dalla popolazione arianese sempre più esasperata a dagli operatori commerciali, in modo particolare attività ristorative, bar, lavanderie.

Basti pensare all'odissea dai lavapiatti, costretti a ritornare sul posto di lavoro nelle ore successive, perchè impossibilitato a fine serata e mettere in ordine le cucine. E sarà anche l'occasione per fare il punto della situazione sulle numerose perditi presenti sul territorio a causa di una rete colabrodo che in qualche zona supera abbondantemente i 50 anni.