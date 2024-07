Rischio annegamento in vacanza: al primo posto la prevenzione Campo scuola della protezione civile ad Ariano Irpino: "E' il giorno della piscina"

Il 25 luglio è la giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento. Nell'ultimo decennio si contano purtroppo circa 2,5 milioni di decessi. I più esposti al rischio, i bambini dai 5 ai 9 anni. In Italia il dato più significativo secondo l'Iss nel periodo che va dal 2015 al 2019 con una stima di 2000 incidenti e 1200 morti.

Una scelta non a caso da parte della protezione civile flumerese presieduta da Francesco Giacobbe di focalizzare l'attenzione su questo aspetto, durante il campo scuola in corso di svolgimento ad Ariano Irpino in località Casone e che ha visto oggi protagonisti, i partecipanti, in trasferta nella struttura "La Tartaruga", in contrada Carpiniello, con la preziosa partecipazione del comandante della Capitaneria di Porto di Salerno Antonio Gallo, del docente di scienze motorie e allenatore di nuoto Mario Altavilla e la presidente del Panathlon Club, Lucia Scrima.

"Un incontro direi proficuo - ha affermato Gallo - si tratta di un aspetto che forse in queste zone viene visto poco.

Ciò permette di affacciarsi in vacanza, al mare, con una cognizione diversa, rispetto magari a ciò che viene raccontato da altri. Da Ariano parte un messaggio positivo. Il volontariato è importantissimo. Più informazioni utili si danno ai ragazzi, migliore sarà senza dubbio la loro visione del futuro e la società.

Per Altavilla: "La federazione italiana nuoto è sinonimo di sicurezza e successi sportivi. E' importante conoscere le regole, farle proprie e trasmetterle agli altri. L'obiettivo di oggi è stato quello di sensibilizzare i ragazzi ad avere un accurato rispetto per sè stessi e gli altri."

Soddisfatta Lucia Scrima nell'ospitare questa iniziativa: "Non conoscevo questa grande realtà, la protezione civile flumerese guidata in maniera così attenta da Francesco Giacobbe. Abbiano subito condiviso insieme una serie di iniziative, che ci hanno visto già coinvolti nella loro sede di Casone e oggi questo momento di sport e prevenzione in piscina. Sport, volontariato e formazione che viaggiano a braccetto. Sono rimasta veramente colpita, dall'organizzazione e soprattutto competenza."