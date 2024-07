Grande successo per il raduno nazionale de Vespa Club Leoni Rossi L'evento si è tenuto al Laceno con una partecipazione oltre le aspettative, più di 300 equipaggi

Grande successo per il raduno nazionale del Vespa Club Leoni Rossi di Grottaminarda al Laceno, frazione di Bagnoli Irpino. Una partecipazione oltre le aspettative, più di 300 equipaggi, si sono presentati in Vespa per la ormai classica manifestazione turistica nazionale a partecipazione estera che quest’anno si è svolta in una versione tutta nuova... wild!

Come da programma alle 15 di sabato 27 luglio i soci Leoni rossi erano pronti ad accogliere i vespisti provenienti da diverse località. I primi da Canosa di Puglia, San Ferdinando di Puglia e a seguire Fonti (Lt) e Cittanova. Alle 16 trekking a Cavallo in compagnia degli amici di Salerno e Pomigliano d'Arco. A seguire, alle 18, tour panoramico a cui si sono aggiunti il Vespa Club Napoli appena arrivato e altri soci Leoni Rossi.

Le ardue stradine di montagna e il pascolo hanno messo a dura prova le competenze e le abilità dei partecipanti, ma alla fine tutti contenti e soddisfatti nel ricordo fotografico di gruppo sul punto panoramico del lago Laceno.

Breve tempo libero per consentire ai partecipanti sistemazione in Hotel e soprattutto il montaggio tenda. Chi voleva poteva godere appieno dell'edizione wild campeggiano lungo il lago Laceno, infatti non sono mancate le adesioni. Alle 21 tutti a cena presso la Locanda Caliendo, che ha preparato un percorso gastronomico partito dall’esterno col tipico Caciocallo Impiccato, per poi proseguire comodamente seduti nel gustare tutto il meglio dei prodotti tipici locali, tartufo nero di Bagnoli compreso. Domenica 28 luglio tutti in piedi alle 8 per colazione e scendere al centro del borgo di Bagnoli Irpino, in piazza castello Cavaniglia per visita guidata e iscrizione al campionato turistico nazionale.

"Ci hanno raggiunto un numero notevole di partecipanti che hanno poi partecipato al tour dell'acqua partito, come da programma, dopo la benedizione del parroco passando da Montella per la cascata della Lavandaia per arrivare a Cassano Irpino dove si è svolta la visita guidata della Sorgente Pollentina, ovvero dove inizia l'acquedotto pugliese."

Subito dopo è proseguita la scalata della montagna fino al Laceno, all'ombra, dove si è pranzato nella zona allestita con panche, gazebo e zona ristoro.

Il pranzo all'aperto è stato scelto per avere maggiore contatto e sensibilità con la natura circostante. Tutti contenti e soddisfatti si è passati alla premiazione di tappa del campionato turistico, mentre si gustava una deliziosa torta commemorativa dell’evento.

Il Vespa club Napoli si è aggiudicato il primo premio, sia nazionale che regionale. Saluti, e ringraziamenti a tutti gli altri club partecipanti e, per chiudere in bellezza, compreso nei gadget c'era anche il gelato offerto dal Bar Roma al termine di un week-end incredibilmente wild! Il presidente Enrico La Manna ringrazia quanti hanno partecipato e supportato l’evento e invita tutti al prossimo appuntamento.