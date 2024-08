Arcieri del tricolle inarrestabili: cinque ori e un argento in Puglia ad Accadia Continua l'escalation di successi per la straordinaria realtà sportiva arianese

Le manifestazioni sportive, specialità tiro di campagna, valevoli entrambe per la qualifica al prossimo campionato Italiano 2024, sono state organizzate dal comune di Accadia e dalla polisportiva “Arcieri del Sud”, con il patrocinio della regione Puglia, del Coni e rese possibili anche grazie ai contributi erogati dall’accorta Unione Europea che ha voluto premiare questa realtà territoriale per la sua attenzione alla valorizzazione del proprio territorio boschivo ed all’abbinamento dello sport praticato in contesti naturali.



Gli agonisti, provenienti oltre che dalla Puglia anche dalle regioni limitrofe e finanche dal Trentino Alto Adige, hanno gareggiato sfidandosi su 24 bersagli posizionati a distanze diverse nel bosco, con tiri in pendenza e significativi livelli di difficoltà.



Gli atleti si sono dovuti impegnare ancor più del solito ed in modo decisivo, a causa della significativa capacità di chi ha concepito e realizzato il tracciato di gara, creando tiri impegnativi e spettacolari nell’incantevole scenario del bosco Paduli. Un bosco curato e bellissimo, con alberi secolari, sculture in legno e aree attrezzate. Luogo e cornice ideale per ospitare questo tipo di competizioni e, a quanto pare, a dire dei due “veterani” dell’Asd Arcieri del Tricolle, Marianna Rogazzo e Domenico Paonessa, che hanno praticamente gareggiato su tutti o quasi tutti i campi di tiro d’Italia, “il più bel campo di tiro con l’arco boschivo d’Italia: un’eccellenza per la bellezza della location e dei tiri proposti in gara”.



La manifestazione ha previsto anche momenti di informazione e diffusione di messaggi contro la violenza di genere e per la promozione di corretti stili di vita.



Data la vastità di spazio a disposizione, al pubblico ed ai curiosi è stata data la possibilità di scoccare le proprie prime frecce, seguiti da istruttori federali.



Il presidente della Polisportiva “Arcieri del Sud”, Vincenzo Lionetti, che ha, con passione e dedizione, organizzato e fortemente voluto questi appuntamenti arcieristici, dovrà prepararsi per i prossimi anni, considerato che questi eventi sportivi diventeranno sicuramente, nei prossimi anni, gare di richiamo arcieristico nazionale.



I “terzi tempi” delle due gare hanno permesso, poi, in questi due giorni, agli arcieri di confrontarsi tra loro rilassandosi e gustando la deliziosa cucina locale offerta dagli organizzatori.



Questi i risultati in classifica per gli arcieri del tricolle:



Marianna Rogazzo, arco nudo, senior femminile, oro.



Eleonora Pisapia, arco compound, master femminile, oro.



Domenico Paonessa, arco longbow, classifica unica maschile, oro.



Antonio Zotti, arco nudo, master maschile, argento.



