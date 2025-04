Altavilla, spaccio all'ingrosso di droga: affari estesi fino alla Valle Caudina Attesa la fissazione degli interrogatori di garanzia davanti al gip del tribunale di Napoli

di Paola Iandolo

A.M. - finito di nuovo in carcere dopo l'operazione della Squadra Mobile di Avellino - aveva esteso i suoi affari illeciti ben oltre il territorio di Altavilla e della zona della città capoluogo. Il gruppo criminale capeggiato dal narcos di Altavilla Irpina - che vede tra i suoi componenti la moglie, il nipote e il figlio minore - riforniva le piazze anche della Valle Caudina. Un giro imponente di affari quello realizzato da A.M., sua moglie T.P, V.D.A il nipote e due stretti collaborratori A.M. e F.D.A. raggiunti dalle misure cautelari. C'è infine un sesto componente G.M. indagato a piede libero in questa vcenda e detenuto per altre analoghe contestazioni. Si attendono gli interrogatori di garanzia.

I sequestri

Circostanza riscontrata dai numerosi sequestri di droga inferti al grupo criminale capeggiato da A.M. Nel 2022 un chilo di cocaina - che il gruppo aveva fornito ad altri soggetti per lo spaccio nella Valle Caudina - cade in sequestro a Roccabascerana da parte della Squadra Mobile. Ma non solo, il 25 novembre del 2022, sono ben 55 grammi di cocaina a finire sotto sequestro all’interno dell’auto di una donna legata ad ambienti della criminalità organizzata del Vallo di Lauro, che si era rifornita sempre dal gruppo di A.M.. Il 17 febbraio del 2023 erano caduti in sequestro 650 grammi di cocaina detenuti ai fini dello spaccio da parte di un altro soggetto legato al narcos di Altavilla che operava nella città capoluogo.