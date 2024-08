Grottaminarda: riaperte le domande peri il ciclo di cure termali Ecco tutte le informazioni utili

Il comune di Grottaminarda informa i cittadini che sono stati riaperti i termini per partecipare al ciclo di cure termali a Contursi.

Restano ferme e con priorità, le domande già pervenute agli Uffici comunali tramite il protocollo dell'ente a seguito del precedente avviso.

Le cure termali si svolgeranno dal 9 al 21 settembre presso le Terme “Vulpacchio” di Contursi in provincia di Salerno.

L'assistenza prevista consiste:

A) Trasporto gratuito in pullman andata e ritorno con orari da concordare (indicativamente partenza 14:30 e rientro 19:30).

B) visita medica preventiva da effettuarsi presso lo stabilimento termale.

C) fruizione del parco termale.

D) controllo medico durante la terapia fissata in 12 giorni.

Le persone che intendono usufruire del servizio dovranno essere munite, per l'effettuazione delle cure indicate, di regolare impegnativa medica per le cure termali e, se non esenti, dovranno corrispondere il ticket ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Le cure termali erogate, in convenzione sono: ciclo di fangobalneoterapia e ciclo di cure per vasculopatie periferiche.

Le informazioni utili:

Gli interessati sono invitati a far pervenire al comune di Grottaminarda la richiesta di adesione entro il 6 settembre 2024.

L'Avviso, il modello di domanda e l'informativa sulla privacy sono scaricabili dal sito istituzionale a questo link https://comune.grottaminarda.av.it/it/news/riaperte-le-domande-per-il-ciclo-di-cure-termali?type=1

«Riprendiamo il percorso dedicato alla promozione della salute – afferma il consigliere delegato alla sanità ed alla promozione della salute, Antonio Vitale - sono già numerose le inziative che abbiamo avviato da circa due anni a questa parte, come ad esempio gli screening oncologici gratuiti, l'installazione dei defibrillatori sul territorio comunale, i corsi per il corretto utilizzo dei defibrillatori, l'ampliamento dei servizi sanitario-ambulatoriali, tra i quali lo psicologo di base, la medicina dello sport, il dipartimento di igiene e prevenzione, questi ultimi di concerto con l'Asl di Avellino».