Montecalvo Irpino: "Ecco come valorizzare le tradizioni del territorio" Meravigliosi giganti di paglia lungo le strade del paese

Meravigliosi giganti di paglia lungo le strade del paese. Una bella cartolina d'estate nella valle di Miscano a Montecalvo Irpino.

Un'iniziativa molto apprezzata soprattutto da turisti ed emigranti particolarmente legati alle tradizioni e alle bellezze del territorio.

Un concorso pubblico che sta entusiasmando tutti: "Abbiamo ricevuto molte foto e siamo orgogliosi di aver percepito così tanto entusiasmo e creatività!

La foto con il maggior numero di "Mi piace" su facebook nell'album da noi pubblicato vincerà un premio speciale e sarà premiata in un evento pubblico!

Solo i "like" da contatti reali saranno considerati validi. I "like" da profili falsi o sospetti non verranno conteggiati. Sotto ogni foto è indicata la posizione dove poter ammirare queste meraviglie da vicino! Non perdiamo l'occasione di far brillare il nostro comune e di mostrare il nostro orgoglio locale!"