Le lancette della vita si sono fermate per sempre: ciao Domenico Notizia tristissima per Ariano nel giorno della rievocazione storica del dono delle sacre spine

Era giunto in coma irreversibile al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi. Trasferito poi in neurologia, l'equipe diretta dal primario Antonio Monaco nulla ha potuto dinanzi ad un quadro clinico disperato e purtroppo irrisolvibile.

Per Domenico Cusano, 45 anni non c'è stato proprio nulla da fare. Le lancette dalla vita si sono fermate per sempre, gettando nello sconforto la sua famiglia, papà Rocco, mamma Giuseppina, la moglie Giuliana e i due figli.

La triste notizia già nell'aria dalla mattinata di ieri, quando Domenico stava ancora lottando per la vita è piombata come un macigno enorme durante la notte bianca che ha affollato la città e la centralissima via Roma, dove Domenico gestiva con grande ammirazione da parte di tutti la famosissima clinica degli orologi. Un locale che grazie proprio alla passione di Domenico, tramandata dal suo papà, persona eccezionale e stimata si era ingrandito sempre di più fino a diventare uno dei fiori all'occhiello di piazza plebiscito.

Una domenica di profondo dolore per l'intera città di Ariano nel giorno della rievocazione storica del dono delle sacre spine e come un triste destino ancora mese di agosto segnato dalla morte di un giovane per il tricolle. Cordoglio alla famiglia da parte dell'amministrazione comunale a partire dal delegato al commercio Andrea Melito.

I funerali si svolgeranno domani, lunedì 12 agosto alle ore 10,00 nella Basilica Cattedrale a pochi passi dal suo negozio. La casa camera ardente è stata allestita nella casa funeraria dei fratelli Sanzio in contrada Tranzano, (bivio Martiri-Stazione, 200 metri direzione scalo ferroviario di Ariano Irpino. Orario visite ore 8.00-20.00).