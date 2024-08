Ferragosto: modifiche al calendario della raccolta di carta e cartone L'avviso del comune di Grottaminarda

Visto che la raccolta della carta e del cartone per le attività commerciali e per la zona urbana cade nel festivo del 15 agosto e quindi non può essere assicurata da IrpiniAmbiente, sarà anticipata alla gornata di oggi, mercoledì 14 agosto per le attività commerciali e a mercoledì 21 agosto per i residenti nell'area urbana.

Per l'area extraurbana resta tutto invariato con la raccolta già prevista di giovedì 22 agosto. Ancora una volta, così come accaduto di recente per la raccolta straordinaria del vetro, il comune di Grottaminarda, nonostante non fosse previsto, si è impegnato per concordare una soluzione con il gestore affinchè non ricadano disagi sui cittadini e sugli esercenti.