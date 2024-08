Fabio Gambacorta: "Vigilia di ferragosto drammatica per il traffico arianese" Azione Ariano Irpino: "Si continua a confondere l’amministrare con il rappresentare"

"Oggi è stata una vigilia di ferragosto alquanto drammatica per il traffico ad Ariano. L'unica arteria parzialmente percorribile per attraversare la città è stata la Variante, per un tratto interessata dai lavori di manutenzione di un viadotto e, per un altro tratto, da una frana che il Comune potrebbe risolvere ma dove si limita a rifilarne le responsabilità all’Anas. Tutto questo al netto di qualche incidente." E' quanto afferma Fabio Gambacorta, Azione Ariano Irpino.

"La coincidenza di questa giornata - interessata da una mobilità straordinaria - con il mercato settimanale, non è stata presa minimamente in considerazione nel registro delle previsioni amministrative.

Amministrare significa soprattutto saper pianificare anche le risoluzioni delle criticità largamente prevedibili come quelle legate al traffico di oggi. Fare in modo che via Nazionale - solo per oggi - rimanesse aperta al traffico, magari facendo spostare qualche bancarella del mercato, non sarebbe stato certo un complicato atto risolutivo da controversie internazionali.

Il punto - continua Gambacorta - è che si continua a confondere l’amministrare con il rappresentare, facendo pendere di gran lunga l’ago della bilancia su quest’ultima caratteristica.

A volte sarebbe necessario che amministratori e dirigenti, anziché andare in giro a salutare gente per mercati e feste, rimanessero in ufficio a studiare le soluzioni ai problemi perché ad Ariano una Monarchia Parlamentare come quella britannica ancora non ce la possiamo permettere, nemmeno durante i tre giorni di rievocazione storica."