Fontanarosa: erogata acqua sorgiva con le autobotti in paese Il provvedimento del sindaco Giuseppe Pescatore

Erogata acqua sorgiva prelevata nel territorio comunale, per far fronte all'emergenza scattata da questa notte. In attesa del ripristino della condotta principale di Castelfranci si sta facendo tutto il possibile per contenere i disagi che la popolazione sta vivendo. E' l'esempio che arriva dal comune di Fontanarosa, tra i più attivi in questo drammatico venerdì di agosto.

Le autobotti, su disposizione del sindaco Giuseppe Pescatore sono state posizionate a partire dal primo pomeriggio nelle seguenti località:

Piazza Cristo Re, parcheggio viale della Libertà, parcheggio via 1°maggio, piazza Santa Lucia. Si tratta chiaramente di acqua non potabile ma ugualmente preziosa.