Franza: "L’acqua non è solo una risorsa, ma un diritto garantito" Emergenza idrica: una storia infinita

"L’emergenza idrica che affrontiamo è grave, con cause note e responsabilità diffuse. Ma il tema non è chi è responsabile, dopo 40 anni, ma quali soluzioni. Mi sono fatto portavoce presso tutti i sindaci della provincia di Avellino e i rappresentanti del mondo della ristorazione e del settore dell’agricoltura di un'iniziativa." Ad affermarlo è il sindaco Enrico Franza, sceso in campo personalmente nel pomeriggio tra la gente nei rioni, insieme alla consigliera provinciale Laura Cervinaro.

"Al momento - continua Franza - hanno aderito 56 sindaci e diverse sigle di categoria. Obiettivo? Istituzione di un commissario straordinario per l'Irpinia e relativo fondo finanziario appositamente per i comuni della Provincia di Avellino. Intendo coinvolgere ogni cittadino in questo percorso. L’acqua non è solo una risorsa, ma un diritto garantito.

Intanto dal pomeriggio di oggi nelle due direttrici Cardito e Martiri sono entrate in azione le autobotti di acqua potabile messe a disposizione dall'alto calore e i volontari Aios con un mezzo polisoccorso e un mezzo pick-up. Allertata anche la sala operativa della regione Campania.