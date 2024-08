Pago del Vallo di Lauro, scoperta una discarica a cielo aperto in via Nazionale La segnalazione effettuata dalla Guardia Agroforestale Italiana

La Guardia Agroforestale Italiana ha individuato una discarica a cielo aperto in via Nazionale, nel comune di Pago del Vallo di Lauro. In particolare, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono stati rinvenuti rifiuti quali ruote di camion e da bici, camion bruciati, sedie da uffici, tv, materiale edile, carta, cartone, plastica, umido, contenitori di vari acidi e altri rifiuti. Analoga discarica è stata rinvenuta anche qualche metro più avanti. Lungo la strada, tra l'altro, sono presenti telecamere che potrebbero consentire di risalire ai responsabili degli sversamenti.

Considerata la pericolosità di alcuni rifiuti presenti ed il pregio ambientale dell'area, la Guardia Agroforestale Italiana ha chiesto al sindaco la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi.