Sacchetti raccolta escrementi animali non raccolti: ogni volta la stessa storia Accade puntualmente ad Ariano Irpino

Non c'è verso purtroppo. Per svotare ogni volta i contenitori per la raccolta dei sacchetti contenenti gli escrementi di cani e gatti bisogna rivolgersi puntualmente alla stampa. Ed ecco un nuovo appello, l'ennesimo, dopo aver notato noi stessi le bustine che traboccano lungo le strade, una zona fra tutte, via Maddalena accanto alla storica fontana e all'elisuperficie.

Ma segnalazioni ci sono giunte anche da rione Martiri. E' qualcosa di assurdo. Eppure si tratta di un servizio che dal punto di vista igienico sanitario, riveste un'importanza notevole e dovrebbe avvenire normalmente, senza alcuna sollecitazione. Dovrebbe essere un fatto scontato, svuotarli di volta in volta. Ed invece siamo qui ogni volta ad elemosinare un intervento...