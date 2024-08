Ariano, strada dissestata a Cardito dopo il lavori fognari: presto l'asfalto I lavori dovrebbero riprendere la prossima settimana salvo imprevisti

Ricominceranno a breve, forse inizio settimana prossima i lavori di asfalto lungo la statale 90 delle puglie a Cardito nel tratto compreso tra Carcere e Manna. La strada attualmente in precarie condizioni è stata interessata come si ricorderà da un intervento fognario straordinario che ha visto attivamente impegnata l'impresa incaricata, nelle ore notturne. Operai esposti alle intemperie pur di evitare una paralisi di giorno della trafficata arteria.

Trecento metri di bitume sono stati già realizzati il 6 agosto scorso, sempre in notturna. Come dichiarato dall'assessore Toni La Braca che sta seguendo l'esecuzione dell'opera, subito dopo questo intervento seguirà il completamento con altri lavori effettuati dal comune in sinergia con Rfi. Sul versante opposto zona Torana ci sarà bisogno di una messa in sicurezza della sede stradale sulle fondamenta.