Ariano: Camporeale è ancora senz'acqua dall'ultima interruzione programmata Sospensione idrica anche a Frigento, Sturno, Gesualdo e Sant'Angelo dei Lombardi

Camporeale è ancora senz'acqua dall'ultima interruzione per lavori programmati alla rete idrica disposta dall'alto calore, mentre nelle altre zone c'è stato un lento e graduale ritorno alla "normalità". In crisi molte aziende nell'area industriale dove anche i laboratori Biogem hanno accusato difficoltà tant'è che i laboratori si sono fermati. In alcune zone della popolosa contrada l'acqua manca addirittura dalle 17.00 di domenica scorsa. E' qualcosa di davvero assurdo.

Oggi intanto sospensione idrica dei serbatoi rurali a San Marco, confine nuovo e vecchio di Frigento.

L'alto calore ha comunicato che a causa dei forti assorbimenti idrici, si rende necessario effettuare la sospensione dell’erogazione idrica, dalle 22.00 del 29.08.2024, alle ore 6.00 del giorno successivo, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.

Le frazioni interessate: San Marco, Pagliara, San Cosmo, La Quarta, Piano della Croce, via Berlinguer, via Aldo Moro, case popolari e Mattine, confino nuovo, Valle dei Conti e schiera di Celio, confine vecchio, San Martino, San Pancrazio, Luccolo e confine.

Si avvisa che si potranno verificare disfunzioni idriche, anche nel corso della giornata, soprattutto nelle zone alte, pertanto, si invita a contenere i consumi, per evitare maggiori criticità nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione.

Sospensione idrica anche a Sturno, Gesualdo e Sant'Angelo dei Lombardi per le stesse motivazioni.