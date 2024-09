Ariano: strada disastrata e ad alto rischio a Brecceto-San Tommaso L'appello urgente dei residenti

Versa in condizioni davvero disastrate al limite della percorribilità il tratto di strada Brecceto-San Tommaso ad Ariano Irpino.

Una situazione irrisolta da anni, fatta eccezione di qualche pezza tampone su ciò che resta di un asfalto groviera ad altrissimo rischio.

"La situazione, potere documentarla voi stessi. E' diventato davvero impossibile transitare in auto e tra un pò forse anche a piedi. E' da anni che lottiamo per avere una strada, degna di essere chiamata tale. Ma nulla, per noi solo qualche pezza che dopo poco tempo svanisce nel nulla.

Attualmente ci troviamo in una condizione di precarietà estrema e se accadrà qualcosa di grave il comune se ne assumerà le responsabilità. Sarebbe necessario un intervento prima de prossimo inverno."