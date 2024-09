Memorial Cutillo: domenica giornata speciale in ricordo di Mariantonietta Domenica mattina alle 11 nello Stadio comunale di Manocalzati una gara dal forte valore

Domenica 8 settembre sarà il giorno più importante del II “Memorial Cutillo Mariantonietta nel cuore”: una giornata speciale, emozionante e di riflessione collettiva all’insegna del ricordo di un angelo volato in cielo troppo presto. Una tragedia che, però, ha contribuito a rafforzare la storica amicizia e il rispetto che da sempre legano le comunità di Manocalzati e Montefalcione.

E proprio le rappresentative calcistiche di Terza Categoria dei comuni irpini si affronteranno in un’amichevole domenica mattina alle 11 nello Stadio comunale di Manocalzati: una gara dal forte valore simbolico che racchiude il significato della kermesse.



Lo spiega bene il consigliere delegato allo sport, Francesco Barone: “Questa manifestazione e questa amichevole dei ragazzi di Manocalzati e Montefalcione, comuni legati da sempre al papà Giuseppe e alla mamma Rosa e che Mariantonietta amava tanto, ci fanno apparire il calcio diverso, per una volta, perché ci portano a stare uniti per uno scopo ben preciso, quello del ricordo di chi non c’è più, ma che ci guarda e ci dà tanta forza da lassù. In queste giornate ci stringiamo alla famiglia e agli amici, non smettendo mai di ricordare e pregare. Ringrazio tutti coloro che si sono messi a disposizione per questo evento, i Comuni di Manocalzati e di Montefalcione, con l’aiuto dell’amico delegato allo sport, Fabio Petruzziello, la Partenio Stars Hermes Avellino di Marco D’Argenio che ha ideato l’evento l’anno scorso e con la quale abbiamo lavorato insieme anche quest’anno, augurandoci che questa sinergia possa continuare negli anni. Infine un grazie speciale va a tutti gli sponsor che ci hanno supportato in questa manifestazione. Con questo Memorial auspichiamo che si possa portare avanti oltre che il ricordo della nostra amata Mariantonietta, anche il buonsenso, il divertimento e qualche ora di svago che ci regala questo sport”.



Pensiero condiviso dal consigliere delegato allo sport del Comune di Montefalcione, Fabio Petruzziello: “Anche quest'anno, per il secondo anno consecutivo, i comuni di Montefalcione e Manocalzati hanno deciso di affiancare con il loro patrocinio la Hermes Partenio Stars nell'organizzazione di una manifestazione per ricordare la dolce Mariantonietta, che continua ad essere tra noi attraverso il ricordo assiduo e continuo. Quattro giornate di calcio giovanile con società blasonate e un'amichevole tra le squadre di terza categoria di Montefalcione e Manocalzati sono la dimostrazione che il calcio, e in generale lo sport, possono e devono servire a scopi nobili e ad avvicinare le persone. Un grazie da parte mia va all'amico Francesco Barone, delegato allo sport del comune di Manocalzati, con il quale si è instaurato un rapporto di sincera amicizia nel nome di Mariantonietta e dei suoi genitori Giuseppe e Rosa, che si spendono giornalmente per i ragazzi delle nostre comunità e per cercare di avvicinare sempre di più i due paesi. Inoltre un sincero ringraziamento va alla Hermes Partenio Stars e a Marco D'Argenio che dopo aver ideato la manifestazione, continuano a spendersi per portarla avanti nel tempo. Vi aspettiamo tutti allo stadio di Manocalzati per il secondo Memorial Cutillo Mariantonietta nel cuore”.



La giornata di domenica proseguirà nel pomeriggio, quando alle 16,30 i ragazzi del campus estivo di Manocalzati, già protagonisti lo scorso anno di un emozionante momento collettivo, si esibiranno in una canzone per Mariantonietta. Dopo i saluti delle Autorità civili e la benedizione del parroco, alle 17,00 il fischio di inizio del triangolare finale che vedrà protagoniste la rappresentativa Under 15 professionistiche dell’Us Avellino (detentore del titolo vinto lo scorso anno) e le due vincenti dei triangolari che si disputeranno giovedì 5 settembre tra Giugliano, Internapoli e Az Picerno, e venerdì 6 settembre tra Benevento, Hermes Partenio Stars e Cavese. Da evidenziare la giornata Open Day dedicata a tutti i bambini più piccoli di tante scuole calcio e non, che potranno trascorrere una giornata di spensieratezza e gioia, insieme ai propri genitori.



“Quest’anno abbiamo deciso di ampliare la kermesse, con l’intenzione di far crescere una manifestazione che promuove i valori veri dello sport e del calcio in particolare – spiega Marco D’Argenio – senza dimenticare la nostra amata Mariantonietta e con il pensiero rivolto a Giuseppe e Rosa che continuano a dimostrare grande forza e determinazione. Ringrazio i consiglieri Barone e Petruzziello per il supporto morale e logistico, e per il duro e concreto lavoro che abbiamo svolto insieme in queste settimane, le Amministrazioni comunali di Manocalzati e Montefalcione per il patrocinio e tutte le società che hanno deciso di aderire, dimostrando sensibilità e grande senso del sociale”.