Grottaminarda: trasporto scolastico, aperta la procedura per le domande Il comune ha attivato la procedura attraverso la piattaforma telematica. Ecco come fare

Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle domande di accesso al servizio trasporto per alunni della scuola dell’obbligo per l'Anno scolastico 2024/2025, attiva la piattaforma per le domande on-line.

Così come per le gli altri servizi legati alla scuola, anche per il trasporto scolastico il comune di Grottaminarda ha attivato la procedura attraverso la piattaforma telematica per i servizi scolastici digitali”: dalle ore 00:01 di ieri 4 settembre 2024, fino alle ore 23:59 del 30 maggio 2025 è possibile richiedere l’abbonamento al servizio a questo link https://grottaminarda.simeal.it/sicare/benvenuto.php

Anche in questo caso l'accesso al portale avviene attraverso Spid o Cie, la compilazione è semplice ed intuitiva ma gli utenti insieme alla pubblicazione dell'Avviso sul sito istituzionale, troveranno il pratico manuale.

Il servizio per il mese di settembre è gratuito, tant'è che la piattaforma telematica consente i versamenti a decorrere dal 1° ottobre 2024 per i pagamenti degli abbonamenti dal mese di ottobre in poi, di contro il mese di giugno si pagherà per intero.

I criteri per la contribuzione degli utenti ai fini del rilascio dell’abbonamento sono i seguenti:

A. per n. 1 utente trasportato: 14,00 euro mensili.

B. per n. 2 utenti trasportati (appartenenti allo stesso nucleo familiare): 20,00 euro mensili.

C per n. 3 utenti trasportati (appartenenti allo stesso nucleo familiare): 27,00 euro mensili.

D dal 4° utente trasportato in poi (appartenenti allo stesso nucleo familiare): 9,00 euro aggiuntivi pro capite. E per utenti il cui nucleo familiare abbia valore Isee per l’anno 2024 pari a zero: gratuito.

Per ulteriori informazioni, richieste di chiarimento, quesiti relativi ai contenuti dell'Avviso e sugli adempimenti connessi, gli interessati possono contattare gli uffici della Struttura Autonoma Intersettoriale, contattando il numero telefonico 0825-445211 nei seguenti giorni ed orari:lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00; oppure inviando una mail all’indirizzo strutt.inter@comune.grottaminarda.av.it